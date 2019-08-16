تبدأ خلال اليومين القادمين... خطوة سعودية تحدث نقلة "نوعية وتاريخية" من أجل الحجاج

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن تلك الخطوة "تشكل نقله نوعية وتاريخية في خدمة ضيوف الرحمن"، وستنطلق في مرحلتها التجريبية خلال اليومين القادمين، كما تستهدف المبادرة خلال حج هذا العام 1440هـ مساعدة الحجاج المغادرين إلى دول (إندونيسيا، والهند، وماليزيا).

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وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تسهيل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج إلى بلدانهم عن طريق إجراءات وتطبيقات ميسرة تنهي إجراءات قبول الأمتعة من مقر إقامة الحجاج، وتسجيل مغادرتهم آليا قبل الوصول إلى المطار، وذلك من خلال مسارات إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى تحسين وإثراء تجربة السفر عبر مطارات المملكة.

ونقلت الوكالة عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الهادي المنصوري، قوله إن "الهيئة تسعى من خلال إطلاق مبادة "إياب" إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطارات المملكة، وتحسين تجربة المسافر وتسهيل إنهاء إجراءات السفر وتقليل مدة الانتظار في مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ليعود حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم في يسر وسهولة".

وأضاف أن "مبادرة "إياب" تعّد نقلة نوعية وحضارية تهدف من خلالها هيئة الطيران المدني إلى تحسين وإثراء تجربة السفر عبر مطارات المملكة".

​وأشار إلى أن "المبادرة أطلقت خلال هذ حج هذا العام 1440هـ، بشكل تجريبي وستخدم نحو 30 ألف حاج بالمرحلة الأولى في مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومن ثم سيتم توسيع تطبيق هذه الخدمة على جميع الحجاج والمعتمرين والمسافرين عبر مطارات المملكة".