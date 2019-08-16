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الجزائر... آلاف يتظاهرون في الجمعة الـ26 من مسيرات الحراك الشعبي

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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن أعدادا كبيرة من المتظاهرين خرجت إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة، ومن المتوقع أن تتزايد الأعداد مع مرور الوقت وانخفاض درجة الحرارة. كما يشارك بعد قادة الأحزاب في المسيرة.

© AP Photo / Anis Belghoul

وشهدت الجزائر، منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، حراكا شعبيا كبيرا لرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي أواخر إبريل/ نيسان 2019.

وأعلن بوتفليقة استقالته في الثاني من أبريل الماضي، بعد موجة الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه.

وبفعل تواصل الحراك في الشارع الجزائري تسارعت الإجراءات القضائية ضد مسؤولين ووزراء وشخصيات نافذة من المحسوبين على نظام الرئيس السابق على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة والوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، بمجرد الانتهاء من التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لهم.

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