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آراء بعض الحكام السابقين في تولي سمير عثمان رئيس لجنة الحكام
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الجمعة 16 أغسطس 2019 11:13 صباحاً
جوجل: مئات الآلاف من الأشخاص يستخدمون كلمات مرور مخترقة
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الجمعة 16 أغسطس 2019 11:10 صباحاً
مساعد جوجل يتفوق على أليكسا وسيري في الذكاء
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الجمعة 16 أغسطس 2019 11:10 صباحاً
IBM حصلت على براءات اختراع أكثر من أي شركة تقنية أخرى
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الجمعة 16 أغسطس 2019 11:10 صباحاً
كاسبرسكي تؤسس أول مركز للشفافية في آسيا والمحيط الهادئ
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الجمعة 16 أغسطس 2019 11:10 صباحاً
اليابان تتجاوز الصين وتصبح أكبر حائز للسندات الأمريكية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 11:08 صباحاً
الإمارات تخفض حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الثاني
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الجمعة 16 أغسطس 2019 11:08 صباحاً
بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:53 صباحاً
عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:40 صباحاً
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:40 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
هذه حقيقة صورة محمد صلاح مع طفل ينزف دما من وجهه
أخبار العالم
BBC News عربي
الأربعاء 14 أغسطس 2019 06:53 مساءً
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بديع النصاري
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