أخبار عاجلة

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة -
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعافي البورصات العالمية -
ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019 -
8 الصبح - السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر -
8 الصبح - درجات الحرارة بتاريخ 16 -8 -2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط google maps -
التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

عقوبات أميركية على لبناني لعلاقته بميليشيا حزب الله

Google+ Print
عقوبات أميركية على لبناني لعلاقته بميليشيا حزب الله عقوبات أميركية على لبناني لعلاقته بميليشيا حزب الله

جي بي سي نيوز :- فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على اللبناني فادي سرحان لعلاقته بميليشيا حزب الله.

وتتهم وزارة الخزانة الأميركية منذ العام 2015 وكيل مشتريات حزب الله فادي حسين سرحان، وشركته بتوفير الدعم المادي لتعزيز القدرات العسكرية لميليشيا حزب الله.

وقبل شهر فرضت واشنطن رزمة عقوبات جديدة ضد حزب الله طالت للمرّة الأولى نائبين في البرلمان اللبناني ومسؤولاً أمنياً رفيعاً.

وشملت العقوبات السابقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله محمد رعد وعضو الكتلة أمين شري، إضافةً إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، متهمةً إياهم بتقديم الدعم لإرهابيين ولأعمال إرهابية، وفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية.

وذكر البيان وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله، تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة الحزب الخبيثة ودعم إيران، وأكد أنه يجب عدم التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله,وفق العربية .

وتأتي هذه العقوبات في إطار التصويب الأميركي على قنوات أساسية تربط بين حزب الله والدولة اللبنانية، لاسيما أن الأسماء الثلاثة المُدرجة على لائحة العقوبات السابقة مرتبطة بشكل مباشر بالمؤسسات الرسمية للدولة اللبنانية، ما يعني أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير على الدولة اللبنانية، فالبيان كان واضحاً في إشارته إلى هذا الجانب من خلال الطلب من اللبنانية بقطع اتصالاتها مع المدرجين على لائحة العقوبات.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

المعارضة السودانية تنوي ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة

المعارضة السودانية تنوي ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة

صور أقمار صناعية إسرائيلية لقصف "معسكر الصقر" في بغداد... والحكومة العراقية تتحرك

صور أقمار صناعية إسرائيلية لقصف "معسكر الصقر" في بغداد... والحكومة العراقية تتحرك