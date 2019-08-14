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أول تعليق من الإمارات على لقاء قيادات حوثية مع خامنئي

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أول تعليق من الإمارات على لقاء قيادات حوثية مع خامنئي أول تعليق من الإمارات على لقاء قيادات حوثية مع خامنئي

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه "لطالما بحثت العلاقات بين الحوثيين وإيران على تسمية مناسبة، وهو ما أصبح أكثر وضوحا بعد لقاء قيادتهم مع آية الله خامنئي، بياناتهم أظهرت بوضوح ولاء الحوثيين كوكلاء، وهذا هو الاسم الصحيح [لعلاقاتهم]".

واستقبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمس الثلاثاء، وفد حركة "أنصار الله" اليمنية برئاسة المتحدث باسم الحركة محمد عبد السلام، الذي سلمه رسالة من زعيم الحركة عبد الملك الحوثي.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، "أشاد خامنئي خلال هذا اللقاء بإيمان وصمود ويقظة والروح الجهادية للشعب اليمني في مواجه عدوان وحشي وواسع"، مؤكداً أن "أي شعب مؤمن بالله تعالى وبالوعود الإلهية سيكون النصر حليفه حتما، ومن هذا المنطلق فإن النصر لا شك سيكون حليف الشعب اليمني المظلوم والمجاهد".

وقال إن "السعوديين والاماراتيين وحماتهم الذين ارتكبوا جرائم كبيرة في اليمن لن يحققوا يقينا مآربهم"، مضيفاً "أنهم يسعون إلى تقسيم اليمن ويتعين الوقوف بقوة أمام هذه المؤامرة ودعم اليمن الموحد والمتحد بكامل سيادته". وأوضح أن "الحفاظ على وحدة اليمن ونظراً إلى عقائده الدينية وقومياته المختلفه يستلزم حوارا يمنيا – يمنيا".

بدوره، قال القيادي في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، إن "دعوة الوفد إلى إيران لبحث ما تم الاتفاق عليه مع الإمارات؟"، دون مزيد من التفاصيل.

SputnikNews

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