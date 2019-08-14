أخبار عاجلة

اليابان تتجاوز الصين وتصبح أكبر حائز للسندات الأمريكية -
الإمارات تخفض حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الثاني -
بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية -
عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية -
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب -
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019 -
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019 -
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

روسيا ترصد 32 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

Google+ Print

© Sputnik . Maxim Blinov

موسكو– سبوتنيك. وجاء في نشرة وزارة الدفاع الروسية أن الخرق جرى في محافظات حلب (14) وإدلب (2) واللاذقية (15) وحماة (1)، في حين رصد الجانب التركي 47 خرقا في محافظات اللاذقية (6) وإدلب (18) وحماة (23).

وخلال 24 الساعة الماضية، لم يقم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بتنفيذ أي عمليات إنسانية.

وبشكل عام تم تنفيذ 2181 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3529.801 طن.

وأضاف المركز أنه خلال الــ24 الساعة الماضية لم يتم التوقيع على اتفاقيات حول انتقال أي منطقة سكنية تحت سيطرة السورية الشرعية. وبذلك ما زال إجمالي عدد المراكز السكنية المنضمة إلى نظام المصالحة يبلغ 2582 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

روسيا وفنزويلا.. وتنامي علاقات التحالف - تعليق الخبيرة في الشأن الفنزويلي داريا ميتينا

روسيا وفنزويلا.. وتنامي علاقات التحالف - تعليق الخبيرة في الشأن الفنزويلي داريا ميتينا

المعارضة السودانية تنوي ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة

المعارضة السودانية تنوي ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة