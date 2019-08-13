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صحيفة: معلومات خطيرة... وابن سلمان يتدخل لتقريب وجهات النظر

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وقالت الصحيفة نقلا عن المصادر، التي لم تسمها، إن "لقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز خلُص إلى عقد اجتماع ثلاثي يمني سعودي إماراتي لحلحة كل الأمور والقضايا المتأزمة والانقلاب الأخير بعدن على الشرعية".

سلمان ومحمد بن زايد

© REUTERS /

واندلعت اشتباكات عنيفة في عدن بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي على الرغم من أنهما يقاتلان في صفوف التحالف العسكري بقيادة ضد "أنصار الله" منذ 2015.

وأعلنت الأمم المتحدة الأحد مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 260 في القتال في عدن. وأكدت منظمة أطباء بلا حدود في بيان أنها قدمت العلاج لـ119 مصابا في أقل من 24 ساعة في مستشفى تديره المنظمة في عدن.

وتابعت المصادر، في حديثها لـ"أخبار اليوم"، أن الاجتماع الثلاثي الذي سيحضره الرئيس هادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، سيناقش مصير اليمن للسنوات المقبلة، وستصدر قرارات جمهورية بما سيتمخض عنه من اتفاقات.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إشراك المجلس الانتقالي في قوام الجديدة المزمع تشكيلها إذ سيمنح 4 وزارات منها سيادية (الداخلية) ومنصب نائب رئيس هيئة الأركان وقيادة إحدى المناطق العسكرية، وسيمنح المنصب الثالث في عدد من الوزارات، وسيتولى إدارة 3 محافظات جنوبية.

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان

© AFP 2019 / Money SHARMA

وذكرت المصادر أن ولي العهد السعودي أجرى محادثات مستمرة واتصالات ساخنة لتقريب وجهات النظر بين الرئيس هادي ومحمد بن زايد لإنهاء الأزمة المتصاعدة والوصول إلى حلول ترضي الجميع بما فيها تقسيم السلطة وإشراك المجلس الانتقالي في الحكومة وهو ما دفع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لزيارة السعودية حتى يكتمل الاتفاق.

والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الاثنين، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بقصر منى. وقال ابن زايد، إن العلاقات بين الإمارات والمملكة العربية السعودية متينة وصلبة وتستند إلى أسس راسخة.

وأضاف ابن زايد أن الدولتين خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة، مشددا على أن السعودية هي الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة، بحسب تلفزيون العربية.

وفي أول تعليق له على الاشتباكات التي وقعت في العاصمة المؤقتة عدن قال ولي عهد أبو ظبي إن "تحالف دعم الشرعية وقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن".

وشدد ابن زايد على أن دعوة السعودية لليمنيين للحوار "مهمة لنزع فتيل الفتنة"، مطالبا "الفرقاء المتنازعين في اليمن بتغليب لغة العقل والحوار، واغتنام فرصة الحوار في السعودية".

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