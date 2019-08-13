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"معرض دمشق الدولي"... وفود خليجية وأوروبية وتحضيرات لفعالية ناجحة

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وذكرت وكالة "سانا" أن لجنة الوفود والعلاقات العامة في فريق القطاع الخاص المشارك بمعرض دمشق الدولي أعلنت عن ترتيب دعوة وزيارة لنحو 400 رجل أعمال عربي وأجنبي إلى الدورة الـ 61 القادمة من معرض دمشق الدولي المقرر انطلاقها خلال الشهر الحالي.

© Sputnik . basem haddad

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة وسيم القطان أن اللجنة ثبتت حتى الآن ترتيب زيارة وفدين اقتصاديين رفيعي المستوى، الأول من دولة الإمارات ويضم حوالي 40 شخصاً والآخر من سلطنة عمان ويضم 35 شخصاً، عدا عن المشاركين بالجناح العماني وهم 15 شخصاً إضافة لمشاركة مهمة من الغرفة العربية البرازيلية.

وأضاف القطان أنه تمت دعوة وفود عن طريق لجان التسويق المتخصصة منهم 200 زائر من دول أوروبية من المهتمين والمختصين بالقطاع الغذائي تمت دعوتهم عن طريق لجنة تسويق القطاع الغذائي ونحو 100 زائر من دول صديقة وشقيقة تمت دعوتهم عن طريق لجنة تسويق القطاع النسيجي مشيرا إلى أن التحضيرات جارية لتأمين إقاماتهم وجدولة زياراتهم خلال أيام المعرض.

وبين القطان أن اللجنة تنسق مع وزارتي السياحة والنقل لوضع آليات تسهل دخول وإقامة الوفود في سوريا.

وتنطلق فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 تحت عنوان "من دمشق إلى العالم" في الـ 28 من أغسطس/آب الجاري ولغاية الـ 6 من سبتمبر/أيلول القادم.

وخصصت السورية 150 باصاً لنقل زوار معرض دمشق الدولي بشكل مجاني هذا الموسم.

SputnikNews

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