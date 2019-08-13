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هيئة الانتخابات التونسية: رفض طلب أكثر من 66 مرشحا لانتخابات الرئاسة من أصل 97

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هيئة الانتخابات التونسية: رفض طلب أكثر من 66 مرشحا لانتخابات الرئاسة من أصل 97 هيئة الانتخابات التونسية: رفض طلب أكثر من 66 مرشحا لانتخابات الرئاسة من أصل 97

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن الجربوعي قوله "تم إلى حد الآن رفض أكثر من 66 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية من قبل هيئة الانتخابات من مجموع 97 مطلبا".

وأضاف الجربوعي "هيئة الانتخابات ستعقد غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن القائمة الأولية المقبولة للمرشحين للانتخابات الرئاسية".

ولفت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن المرشحين الذين رُفضت طلباتهم "يمكنهم الالتجاء إلى القضاء... للطعن في قرار الهيئة على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المترشحين يوم 31 آب/أغسطس الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية في الثاني أيلول/سبتمبر 2019".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تقديم 97 مرشحا لأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلا أن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو/تموز الماضي، دفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتعديل مواعيد وتوقيتات الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الثاني، بعد نجاح ثورة الياسمين في الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

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