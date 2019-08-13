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غرينبلات ينفي التعاون مع "حماس" ويتحدث عن موعد طرح "صفقة القرن"

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وأكد غرينبلات في الوقت ذاته تمسك بلاده بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وقال إنه "لا توجد مشكلة لدى الإدارة الأمريكية بالتعامل مع الرئيس محمود عباس"، بحسب "بلومبرغ".

© AFP 2019 / FAROUK BATICHE

وصرح غرينبلات بأن واشنطن لا تسعى إلى "استبدال الرئيس الفلسطيني ولا نتطلّع إلى تغيير النظام، الرئيس عباس هو زعيم الفلسطينيين، ونأمل أن يكون قادرا على القدوم إلى طاولة المفاوضات".

وتطرق المبعوث الأمريكي إلى مسألة تحديد موعد لطرح صفقة القرن، حيث قال إنه لم يحدد بعد موعد لنشر الجزء السياسي من خطة السلام، وأن الخطة قد تنشر قبل أو بعد الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها الشهر المقبل.

في سياق متصل، دعا مسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر، الفصائل الفلسطينية إلى العمل على إشعال انتفاضة شاملة على كافة الأراضي الفلسطينية لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، عبر ما يسمى "بصفقة القرن".

وقال الطاهر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، في ختام زيارة وفد من الجبهة إلى : "ينبغي أن نعمل كفصائل فلسطينية، جميعاً، على إشعال انتفاضة فلسطينية شاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنه هذا هو الطريق لمواجهة صفقة القرن. يحاولون تنفيذ ما سمي بصفقة القرن وفرض حقائق على الأرض ونحن من جانبنا ينبغي أن نلجأ إلى سياسات تؤدي إلى المواجهة الفعلية على الأرض وفي الميدان لمثل هذه المخططات".

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