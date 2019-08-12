فيديو... ظهور محمد صلاح في أحد مسالخ الكويت

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مجزما أنه صلاح، وما بين نافيا لذلك وأنه شبيهه، ومداعبا لصلاح.

فيما ذهب البعض الآخر، وبحس فكاهي إلى أن الفيديو للاعب المصري محمد صلاح، وهو يسعى جاهدا لتحسين دخله خلال مناسبة عيد الأضحى بالذبح.

ما حقيقة ظهور صلاح في أحد المسالخ بالكويت؟

الحقيقة أن الشاب الذي ظهر في الصورة، يدعى محمد إبراهيم، وهو مصري ويعمل “جزارا” في أحد مسالخ الكويت، ويشبه بقدر كبير اللاعب محمد صلاح.

وتسبب تشابه محمد إبراهيم، بلاعب ليفربول بالعديد من الأزمات له، حيث أصبح الجميع يناديه بـ”أبو مكه”، كما أن العديد يحرصون على التقاط الصور معه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها محمد إبراهيم، حيث تدوال مستخدمي موقع “يوتيوب”، فيديو له من المسلخ مدعين أنه يمني شبيه صلاح.