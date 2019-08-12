أخبار عاجلة

اليابان تتجاوز الصين وتصبح أكبر حائز للسندات الأمريكية -
الإمارات تخفض حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الثاني -
بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية -
عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية -
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب -
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019 -
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019 -
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السفارة الأميركية في بغداد تطلق صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها

Google+ Print
السفارة الأميركية في بغداد تطلق صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها السفارة الأميركية في بغداد تطلق صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها

وأفادت مصادر أمنية عراقية في وقت سابق بإن كدس للعتاد تابع لفصيل "كتائب سيد الشهداء" لمنضوي في الحشد الشعبي انفجر في منطقة أو دشير، في الشارع المحاذي لمنطقة السيدية بتقاطع الدرويش، جنوب غربي بغداد.

وحسب المصادر، أن انفجار الكدس، أسفر عن انطلاق قذلئف هاون على مناطق متفرقة من العاصمة ببغداد، ومنها سقوط 3 قذائف على المنطقة الخضراء مقر .

وسمع أهالي مناطق الجادرية، والكرادة، وزيونة، والسيدية، والدورة، ومناطق متفرقة أخرى من العاصمة، دوي الانفجار.

ولم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن، بيانا للكشف عن ضحايا الانفجار وملابساته، وما أسفر عنه.

وبين حين وأخر تشهد العاصمة بغداد، انفجار أكداس عتاد لفصائل الحشد الشعبي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وسوء التخزين للمواد الخطرة التي تحتويها المخازن من صواريخ وقذائف.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

المعارضة السودانية تنوي ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة

المعارضة السودانية تنوي ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة

صور أقمار صناعية إسرائيلية لقصف "معسكر الصقر" في بغداد... والحكومة العراقية تتحرك

صور أقمار صناعية إسرائيلية لقصف "معسكر الصقر" في بغداد... والحكومة العراقية تتحرك