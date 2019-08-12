أخبار عاجلة

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعافي البورصات العالمية -
ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019 -
8 الصبح - السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر -
8 الصبح - درجات الحرارة بتاريخ 16 -8 -2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط google maps -
التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب  -
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بعد انتشار فيديو لآسيويين... الداخلية البحرينية تحذر من استغلال عيد الأضحى لأهداف سياسية

Google+ Print

حذرت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، من استغلال المناسبات الدينية وتوظيفها لأهداف سياسية.

 كما أنها شددت أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال ذلك.

​يأتي تحذير وزارة الداخلية البحرينية، بعد انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من الباكستانيين، وهم يتجمهرون عقب صلاة عيد الأضحى في البحرين، تعبيرا عن رأيهم بخصوص قضية كشمير.

​وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال أمس الأحد، إن قضية كشمير ليس لها حل عسكري أبدا ويجب اعتماد الدبلوماسية لمعالجتها.

© AP Photo / Anjum Naveed

وأعلنت الهندية، إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في ظل توتر كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.

كما أعلنت السلطات الهندية في ​كشمير​، أنها فرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، وأمرت بإغلاق ​المدارس​ والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تجدد التوتر بين ​نيودلهي​ وإسلام آباد بشأن الإقليم المتنازع عليه.

يذكر أن حدة التوتر تصاعدت على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام، بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقل، وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.

وتتهم الهند باكستان بتمويل متشددين مسلحين وكذلك جماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير. وتنفي إسلام آباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

بعد استحالة السيطرة عليه... قوات تابعة للجيش الجزائري تقضي على نمر(فيديو)

بعد استحالة السيطرة عليه... قوات تابعة للجيش الجزائري تقضي على نمر(فيديو)

بالفيديو رجل "صلاة العجلة" في #مصر: "كل ما قيل عن وفاتي وعن عائلتي كذب وإشاعات"

بالفيديو رجل "صلاة العجلة" في #مصر: "كل ما قيل عن وفاتي وعن عائلتي كذب وإشاعات"