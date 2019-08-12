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بالفيديو..دوي انفجارات تهز العاصمة بغداد

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بالفيديو..دوي انفجارات تهز العاصمة بغداد بالفيديو..دوي انفجارات تهز العاصمة بغداد

وعلمنا من مصادر أمنية ومحلية، بإن كدس للعتاد تابع لفصيل "كتائب سيد الشهداء" لمنضوي في الحشد الشعبي، أنفجر في منطقة أو دشير، في الشارع المحاذي لمنطقة السيدية بتقاطع الدرويش، جنوب غربي بغداد.

وحسب المصادر، أن انفجار الكدس، أسفر عن انطلاق قذائف هاون على مناطق متفرقة من العاصمة ببغداد، ومنها سقوط 3 قذائف على المنطقة الخضراء مقر .

وكشف مصدر محلي، لنا، أن السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، أطلقت صافرات الإنذار من الخطر، نتيجة سقوط قذائف الهاون في محيط المنطقة.

وسمع أهالي مناطق الجادرية، والكرادة، وزيونة، والسيدية، والدورة، ومناطق متفرقة أخرى من العاصمة، دوي الانفجار.

ولم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن، بيانا للكشف عن ضحايا الانفجار وملابساته، وما أسفر عنه.

وبين حين وأخر تشهد العاصمة بغداد، انفجار أكداس عتاد لفصائل الحشد الشعبي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وسوء التخزين للمواد الخطرة التي تحتويها المخازن من صواريخ وقذائف.

SputnikNews

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