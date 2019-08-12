جامعة مصرية تفوز بالمرتبة الأولى عالميا في مسابقة للروبوتات

نشرت الصفحة الرسمية لجامعة "المنوفية" على موقع "فيسبوك" الإعلان الذي قدمه رئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك، مشيرا إلى أسماء الفرق المشاركة في المسابقة، التي أقيمت في معهد "ماساتشوستس للتقنية" المصنف كأفضل جامعة في العالم.

وأشار مبارك إلى أن الجامعة حققت العديد من المراكز المتقدمة على مر سنوات المسابقة، حيث حققت "المنوفية" المركز الثاني عام 2014 في المغرب وعام 2015 في سنغافورة، وحققت المركز الأول عام 2016 في تايلاند وعام 2017 في الصين.

استغرقت المسابقة لهذا العام 12 يوماً لبناء الروبوت الخاص بها باستخدام المواد المتوفرة حسب شروطها وموضوعها، وحصل الفريق المصري على المركز الأول في التصفيات النهائية، حسب المصدر.

ويقيم معهد "ماساتشوستس للتقنية" مسابقة التصميم الدولي "روبوكون " بشكل دوري بهدف محاكاة الإبداع وتطبيق المعرفة النظرية عمليا، حيث تشارك فرق دولية طلابية في تصميم وبناء روبوتات يتم التحكم فيها عن بعد، وتستضيف الجامعات من كل أنحاء العالم بالتناوب هذه المسابقة التي أطلقت عام 1990.