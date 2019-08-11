أخبار عاجلة

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان -
ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مقتل 23 جندي سوري وإصابة 7 آخرين في صد هجوم لمسلحين على مدار يومين

Google+ Print
مقتل 23 جندي سوري وإصابة 7 آخرين في صد هجوم لمسلحين على مدار يومين مقتل 23 جندي سوري وإصابة 7 آخرين في صد هجوم لمسلحين على مدار يومين

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على موقعها على الإنترنت: "إن جميع هجمات التنظميات الإرهابية تم صدها من قبل القوات الحكومية السورية، فضلا عن تكبيدهم خسائر فادحة ".

وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال صد الهجمات قتل 23 من أفراد الجيش السوري وأصيب سبعة آخرون".

يذكر أن المسلحين هاجموا مواقع قوات السورية يوم 10 أغسطس/ آب في منطقة إيكو، في اتجاه سوكيك - آشان، ويوم 11 أغسطس/ آب، في اتجاه مورك آشان وكافر عين - كفر نبودا.

هذا ولا يزال الإرهابيون الذين ينتهكون نظام وقف إطلاق النار ويزعزعون استقرار الوضع، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، يقصفون بانتظام القرى والبلدات في شمال محافظة حماة وفي اللاذقية الجبلية بقذائف الهاون. كما تحاول المجموعات الإرهابية مهاجمة مواقع الجيش السوري.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية: الحكومة السعودية تبذل أقصى جهودها لخدمة حجاج بيت الله

عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية: الحكومة السعودية تبذل أقصى جهودها لخدمة حجاج بيت الله

مساء dmc - الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت خلال اسبوع

مساء dmc - الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت خلال اسبوع

مساء dmc - "الزراعة" : ذبح "الأضاحي " في مجازر الحكومة مجانا خلال عيد الأضحي

مساء dmc - "الزراعة" : ذبح "الأضاحي " في مجازر الحكومة مجانا خلال عيد الأضحي

الأخبار - الحكومة اليمنية تدعو التحالف للضغط علي الانفصاليين الجنوبيين بعد التصعيد في عدن

الأخبار - الحكومة اليمنية تدعو التحالف للضغط علي الانفصاليين الجنوبيين بعد التصعيد في عدن