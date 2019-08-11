مقتل 23 جندي سوري وإصابة 7 آخرين في صد هجوم لمسلحين على مدار يومين

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على موقعها على الإنترنت: "إن جميع هجمات التنظميات الإرهابية تم صدها من قبل القوات الحكومية السورية، فضلا عن تكبيدهم خسائر فادحة ".

وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال صد الهجمات قتل 23 من أفراد الجيش السوري وأصيب سبعة آخرون".

يذكر أن المسلحين هاجموا مواقع قوات الحكومة السورية يوم 10 أغسطس/ آب في منطقة إيكو، في اتجاه سوكيك - آشان، ويوم 11 أغسطس/ آب، في اتجاه مورك آشان وكافر عين - كفر نبودا.

هذا ولا يزال الإرهابيون الذين ينتهكون نظام وقف إطلاق النار ويزعزعون استقرار الوضع، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، يقصفون بانتظام القرى والبلدات في شمال محافظة حماة وفي اللاذقية الجبلية بقذائف الهاون. كما تحاول المجموعات الإرهابية مهاجمة مواقع الجيش السوري.