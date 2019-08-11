"الانتقالي الجنوبي" يعلن استعداده للعمل مع السعودية والالتزام بوقف إطلاق النار
وقال الزبيدي في كلمة ملتفزة "مستعدون للعمل تحت قيادة المملكة العربية السعودية لتجاوز الأزمة، ونعلن استعدادنا حضور الاجتماع الذي دعت إليه السعودية، ونؤكد التزامنا بوقف إطلاق النار الذي دعا إليه التحالف العربي".
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يذكر أن مدينة عدن قد شهدت في الأيام الأخيرة اشتباكات مسلحة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات وقوات الحماية الرئاسية للموالية للحكومة اليمنية حول محيط قصر المعاشيق، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من كلا الطرفين.