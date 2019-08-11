"أنصار الله" يعلنون شن هجمات على قاعدة الملك خالد الجوية في عسير بطائرات مسيرة

وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، يحيي سريع، اليوم الأحد إن "سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى وكانت الإصابة مباشرة".

© AP Photo / Hassan Ammar

وكان الحوثيون أعلنوا تنفيذ عمليات واسعة بطائرات مسيرة باتجاه كل من مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، ومطار نجران، بعدد كبير من طائرات قاصف "كا-2"المسيرة.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

هذا ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.