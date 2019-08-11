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التحالف العربي: خلافات بين قيادات "أنصار الله" وراء مقتل شقيق عبد الملك الحوثي

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التحالف العربي: خلافات بين قيادات "أنصار الله" وراء مقتل شقيق عبد الملك الحوثي التحالف العربي: خلافات بين قيادات "أنصار الله" وراء مقتل شقيق عبد الملك الحوثي

وأضاف أن إبراهيم الحوثي "تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا وخلاف بين القيادات"، وفقا لما نشرته "العربية".

وأشار التحالف إلى أن "عملية تصفية شقيق زعيم الميليشيات تمت في أحد معاقل "الحوثيين" في حي حدة في صنعاء، موضحا أن "القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، نعت أمس الجمعة، إبراهيم بدر الدين الحوثي، الذي قتل على يد ما أسمته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي".

وأكدت الجماعة، في بيان "أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي"، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة"، وذلك حسب قناة "المسيرة نت".

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