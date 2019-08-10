مناشدات لانتشال جثث القتلى وإسعاف جرحى المواجهات في عدن

القاهرة - سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، ناشدت الصحة في بيان "العمل على سرعة توفير المياه النقية، والكهرباء، وتحسين ظروف الإصحاح البيئي، وضمان حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر، والسماح لمن يريد منهم النزوح إلى مناطق أكثر أماناً".

وذكرت أن "عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إما بالمنع والصد والتقييد أو عدم وجود طرق آمنة فاقم الأوضاع الصحية الإنسانية للسكان في المناطق والأحياء".

وطالبت "بفتح المستشفيات والمؤسسات الصحية التي أغلقت وتأمين وصول الإمدادات الطبية إليها وتمكين الطواقم الطبية والصحية العاملة فيها من تقديم الخدمات الصحية وخاصة الإسعافية منها وضمان حمايتها وعدم تعريضها للخطر".

وسقط عشرات القتلى والجرحى إثر اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من مناطق عدن، منذ بدء الاشتباكات الأربعاء الماضي، عقب تشييع جثمان قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير المشالي اليافعي "أبو اليمامة" وآخرين في قصف تبنته جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، استهدف حفلاً في معسكر الجلاء بمديرية البريقة غرب عدن، الذي أسفر عن مقتل 36 عسكرياً.