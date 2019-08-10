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رغم تحذير السعودية.. خامنئي يوجه رسالة "سياسية" إلى الحجاج

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وقال خامنئي، في رسالته، إن "القضية الفلسطينية هي أهم قضية للعالم الإسلامي وأن أمريكا وأعوانها يهيئون الأرضية لصفقة القرن وهي ليست فقط جريمة ضد الفلسطينيين بل ضد الانسانية"، داعيا حجاج بيت الله الحرام إلى "مشاركة فعالة لإفشال صفقة القرن".

© AFP 2019 / AP

ونقل التلفزيون الرسمي عن المرشد الإيراني قوله في رسالة وجهها إلى الحجاج في يوم عرفة "الخدعة التي يطلق عليها صفقة القرن، والتي يجري التمهيد لها من قبل أمريكا الظالمة وأعوانها الخونة تشكل جريمة ليس بحق الشعب الفلسطيني فحسب وإنما بحق المجتمع البشري".

وأضاف: "ندعو الجميع إلى مشاركة فعالة لإفشال هذا الكيد والمكر من قبل العدو". وقال التلفزيون، إن الرسالة قرأت في تجمع للحجاج الإيرانيين.

وطلب المسؤولون السعوديون من الحجاج التركيز على شعائر الحج وحذروا من استغلالها في أغراض سياسية وذلك في خضم حروب بالمنطقة وتزايد حدة التوتر بين وإيران.

ولم يكشف البيت الأبيض النقاب بعد عن كامل خطة الرئيس الأمريكي دونالد للسلام في الشرق الأوسط والتي تهدف إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ويعكف صهره ومستشاره جاريد كوشنر على صياغتها.

ولم يقدم كوشنر حتى الآن سوى خطة استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لإحياء الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر ولبنان تتوقف على توصل إسرائيل والفلسطينيين إلى تسوية سياسية لصراعهم القائم منذ عشرات السنين.

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