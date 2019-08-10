أخبار عاجلة

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان -
ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"إشرب يمكن تنسى" تثير ضجة في الكويت.. والسلطات تتدخل

Google+ Print
"إشرب يمكن تنسى" تثير ضجة في الكويت.. والسلطات تتدخل "إشرب يمكن تنسى" تثير ضجة في الكويت.. والسلطات تتدخل

وتضمنت صورة الإعلان عبارة "ما سافرت.. إشرب يمكن تنسى"، التي تسببت بسخط واسع إذ فسرها البعض بأنها "دعوة بطريقة إيحائية لأمر مخالف في الدولة المسلمة المحافظة، وهو شرب الخمور".

وتدخلت السلطات البلدية في الكويت وأزالته الإعلان بعد الدعوات لإزالته وتشديد الرقابة من السلطات المعنية تجاه الإعلانات المنتشرة في الشوارع.

​وشمل التفاعل مع القضية إعلان النائب في مجلس الأمة محمد الحويلة تواصله مع وزير البلدية فهد الشعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قال: "حمى التسويق غير الرشيد بدأت تتجاوز حدود المقبول وصار المسوق يبحث عما يثير الجدل للفت الانتباه دون مراعاة منه للأعراف المجتمعية والأخلاقية، فالإيحاء المستخدم هنا مرفوض ومخالف للفطرة السوية لذلك تواصلت مع الأخ فهد الشعلة وزير البلدية الذي وعد مشكورا باتخاذ إجراءات سريعة ضده".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان

ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن

ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن

التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي

التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي

التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه المملكة

التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه المملكة