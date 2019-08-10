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التحالف يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها "الحوثيون" على السعودية

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "العربية الحدث" ، اليوم السبت 10 أغسطس / آب "تم اعتراض طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على خميس مشيط".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت مبكر صباح اليوم "تنفيذ عمليتين هجوميتين على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف"، مؤكدين أن العملية "تسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وقال المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ التابعة لـ "أنصار الله" إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين هجوميتين على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k".

وأوضح المتحدث أن "العملية الأولى استهدفت محطة الوقود ب​المطار​ وأصابت هدفها بدقة عالية، أما العملية الثانية فاستهدفت برج الرقابة في المطار وكانت الإصابة دقيقة"، مشددا على أن العمليتين "تسببتا في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

ولفت المتحدث إلى أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة".

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