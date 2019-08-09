اليمن... "أطباء بلا حدود": عالجنا 75 مصابا في عدن منذ ليلة الخميس
وأضافت "أطباء بلا حدود" على حسابها في "تويتر"، أن "معظم المرضى مدنيون وأصيبوا بشظايا أثناء القصف على منازلهم أو طلقات رصاص طائشة".
وأكدت المنظمة الدولية أن مستشفاها الجراحي في عدن لا يزال مفتوحا للجميع، على الرغم من تصاعد القتال داخل المدينة.
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وأشارت تقارير إخبارية إلى وجود قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الحزام الأمني، والحماية الرئاسية، في مدينة عدن.
كما ولا تزال المواجهات تدور بين الحين والآخر في عدة مناطق في المدينة، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وكذلك سقوط ضحايا بين المدنيين.