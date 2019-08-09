أهالي "تل براك" في ريف الحسكة يتظاهرون ضد الاحتلال الأمريكي و"قسد"

قال مراسل "سبونتيك" في محافظة الحسكة: إن العشرات من أبناء بلدة تل براك بريف الحسكة خرجوا بمظاهرة ظهر الجمعة استمرت لمدة ثلاثة ساعات على عند مفرق قريتي ( نص تل - الجسعة )، على طريق عام تل براك - القامشلي، وقطع المتظاهرون الطريق بالإطارات المحروقة والحجارة، وهتفوا بشعارات تندد بالاعتقالات التعسفية بحق المدنيين التي تنفذها ميليشيا "الأسايش" الذراع الأمني لتنظيم "قسد" المدعوم من قوات "التحالف الدولي".

وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن المعتقلين، خاصة الدكتور عماد محمد حسناوي الجدوع ابن احد وجهاء قبيلة الجبور في محافظة الحسكة، والذي اعتقل مع سيارته الخاصة منذ يومين بعد إطلاق الرصاص على سيارته أثناء توجهه من بلدة تل براك إلى مدينة الحسكة مع عائلته عند دوار الإطفاء بمدينة الحسكة حيث تم اقتياده لمكان مجهول.

وتابع المراسل قامت قوات تابعة لميليشيا "الأسايش" ضربت طوقا أمنيا حول مكان التظاهرة، وطالبت المتظاهرين بالتفرق والعودة إلى منازلهم، واعدين إياهم بتنفيذ مطالبهم.

بدوره أوضح محمد حسناوي الجدوع شيخ عشيرة "البوخطاب" أحد عشائر قبيلة الجبور لمراسل "سبونتيك" أن ابنه الطبيب عماد الجدوع اعتقل بطريقة تعسفية من قبل دورية تابعة لتنظيم "قسد" بمدينة الحسكة بعد إطلاق الرصاص عليه وعلى عائلته، واقتاده مع سيارته إلى جهة مجهولة بعد إنزال زوجته وأبنائه منها، وذلك بسبب مواقفه المعارضة لتصرفات عناصر هذا التنظيم في بلدة تل براك حيث توجد عيادته ومسكنه.

وأكد الجدوع أن أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة جميعهم ضد سياسات تنظيم "قسد" المدعوم من قبل الاحتلال الأمريكي ضد سكان المنطقة ومنها الاعتقالات التعسفية والتجنيد الإجباري للشبان إضافة لفرضها ضرائب باهظة عليهم، باستثناء من هم مستفيدون ماليا من هذا التنظيم.

وكان عناصر تنظيم "قسد" اعتقلوا عشرة شبان ببلدة تل براك بريف الحسكة الشمالي الشرقي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد خروج مظاهرة هتفت للمنتخب الوطني السوري بكرة القدم وللرئيس السوري بشار الأسد.

يشار إلى أن سكان مدن وقرى المنطقة الشرقية من أبناء العشائر العربية خرجوا خلال الأشهر الماضية بالعديد من المظاهرات تنديدا بالاحتلال الأمريكي ومسلحي تنظيم "قسد" الانفصالي التابع له.