شاهد بالفيديو.. الظهراوي : برجوازي اردني حبس 7 آلاف مدين متعثر

جي بي سي نيوز - بتول دانو تيكا - : قدم النائب محمد الظهراوي مداخلة قوية خلال اجتماع نواب الارعباء لمناقشةة تعديلات مقترحة على قانون التنفيذ وحبس المدين المتعثر.

وقال الظهراوي في الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب الاربعاء إن احد الاشخاص تمكن من حبس 7 آلاف شخص وتسبب بترميج العشرات من خلال استخدامه لسلطة الدين سواء كانت بواسطة شيك او غيره ، وإن هذا أمر غريب ولا يجب ان يكون .

وبخصوص التجار الذين فروا خارج الاردن بسبب ديونهم وقرارات حبس صدرت بحقهم ، قال بأننا نحن النواب من تسبب بهروب هؤلاء ، وابرز مثال على ذلك قانون المالكين والمستأجرين الذين كانت له اليد الطولى في فرارهم ..

واختتم مداخلته بتأكيده على ضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين وبأنه ضد حبس المدين ومع تعديل قانون التنفيذ لمراعاة المدين المتعثر .

وجاء الاجتماع بناء على مذكرة نيابية وقعها 110 نواب طالبوا فيها باجراء التعديلات على القانون من خلال بدائل لحبس المدين المتعثر .

وشارك في الحوارات والحضور بالاضافة الى النائب معتز ابو رمان الذي ترأس الاجتماع كل من النواب : المحامي صالح العرموطي الذي قدم مداخلة معمقة وقصي الدميسي ومحمد الظهراوي وفيصل الأعور ، والعين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن الذي كانت له سجالات مع بعض الحضور ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ونقيب المحامين مازن ارشيدات الذي اسهب في الشرح القانوني وملاحظات النقابة على القانون ، بالاضافة الى مساعد مدير الامن العام العميد خالد العجرمي ومدير إدارة التنفيذ القضائي العقيد امجد العمري، والمفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات ، ومحمود الجليس ممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن ومهتمون وخبراء قانونيون واقتصاديون واعلاميون حيث ادلى العديدون برأيهم في هذه الجلسة الحوارية .

المدينة نيوز كانت هناك وسجلت الاجتماع بالفيديو وسنبثه لكم كاملا في وقت لاحق ، أما الآن فمع مداخلة نائب الرصيفة محمد الظهراوي بالصوت والصورة :

المصدر: المدينة نيوز