بالفيديو : التسجيل الكامل لاجتماع لجنة التربية مع المعاني ورؤساء مجالس امناء الجامعات الرسمية

جي بي سي نيوز - : ايد رؤساء مجالس امناء الجامعات الرسمية مقترحات لجنة التربية النيابية بشأن قانوني الجامعات والتعليم العالي ، قبيل اقرار مجلس النواب لمشروعي القانونين .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم برئاسة النائب الدكتور ابراهيم البدور وحضور اعضاء اللجنة ووزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني وبعض أمناء مجالس الجامعات الرسمية.

وحضر هذا الاجتماع رؤساء مجالس أمناء جامعات : اليرموك" الدكتور خالد العمري و"الأردنية " الدكتور عدنان بدران و" و " الطفيلة " الدكتور صبري اربيحات و"مؤتة الدكتور يوسف القسوس و " آل البيت " محمد عدنان البخيت .

كما حضر الاجتماع من النواب كل من : مصلح الطراونة ، رئيس اللجنة السابق وحسن السعود ومحمد العياصرة وهدى العتوم وعليا أبو هليل وابتسام النوافلة وصباح الشعار وديما طهبوب وإبراهيم بني هاني ومفلح الخزاعلة و انصاف الخوالدة. .

المدينة نيوز سجلت الاجتماع بالصوت والصورة واليكموه بالفيديو :

المصدر : المدينة نيوز- بتول دانو تيكا