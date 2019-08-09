أخبار عاجلة

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان -
ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إعلام: أوامر عليا من بغداد بإغلاق معبر حدودي مع إيران

Google+ Print
إعلام: أوامر عليا من بغداد بإغلاق معبر حدودي مع إيران إعلام: أوامر عليا من بغداد بإغلاق معبر حدودي مع إيران

وقال المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "أوامر عليا من بغداد صدرت بإغلاق معبر سومار- مندلي الحدودي مع إيران ونقل جميع موظفيه إلى معبر المنذرية الحدودي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الأوامر صدرت من مكتب رئيس مجلس الوزراء وفق المعلومات المتوفرة"، لافتا إلى أن "الأسباب غير معروفة حتى الآن".

وكانت مصلحة الجمارك الايرانية، أعلنت تعليق عمليات تصدير السلع عبر منفذ سومار الحدودي مع العراق حتى إشعار آخر، في مايو/أيار الماضي.

جاء ذلك عبر تعميم صادر عن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية لجميع الجمارك التنفيذية، منع فيه إرسال أي سلع تصديرية إلى منفذ سومار ، وذلك استجابة لخطاب رسمي وجهته منظمة جمارك محافظة كرمانشاه في 19 مايو.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان

ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن

ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن

التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي

التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي

التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه المملكة

التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه المملكة