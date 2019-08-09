تجدد الاحتجاجات ضد "قسد" في ريف الحسكة

وأفادت مصادر أهلية في ناحية تل براك بخروج الأهالي في قرية "نص تل" على الطريق الواصل بين ناحية تل براك ومدينة القامشلي مطالبين بوقف انتهاكات وممارسات "قسد" التعسفية ضد الأهالي وعمليات الخطف التي تقوم بها.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي قاموا بقطع الطريق الواصل بين تل براك والقامشلي بالإطارات المحروقة مطالبين بالإفراج عن المختطفين، كما نقلت وكالة "سانا".

وتمارس "قسد" سياسة القمع واختطاف عدد من الأهالي بشكل متكرر لإرهابهم حيث شهدت عمليات الاختطاف تزايدا خلال الفترة الأخيرة ولا سيما في مناطق تل تمر ورأس العين وتل براك وتل حميس والشدادي بريف الحسكة إضافة إلى ممارسات مشابهة بريف دير الزور الشمالي.

وشهدت الأسابيع الماضية خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد "قسد" في أرياف دير الزور والحسكة والرقة احتجاجا على ممارسات الميليشيا وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل واحتكار النفط بالتعاون مع الشركات غير القانونية التي تتعامل معها.