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أمير قطر وترامب يستعرضان علاقات التعاون الاستراتيجية

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أمير قطر وترامب يستعرضان علاقات التعاون الاستراتيجية أمير قطر وترامب يستعرضان علاقات التعاون الاستراتيجية

ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم، الخميس، أن الأمير القطري، تميم بن حمد، هاتف الرئيس الأمريكي، ، واستعرض معه علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى أبرز مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، لا سيما تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، التي عقدت مؤخرا في الدوحة.

وسبق أن أعلن المبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، الاثنين الماضي، إحراز تقدم وصفه بـ"الممتاز" في المحادثات الجارية مع حركة "طالبان" في العاصمة القطرية، الدوحة، التي تسعى لتمهيد المسار لمفاوضات سلام مع الأفغانية.

وقال خليل زاد عبر "تويتر":

بناءً على تقدم ممتاز في كابول الأسبوع الماضي، أمضيت الأيام القليلة الماضية في الدوحة، حيث ركزت على القضايا المتبقية في إكمال صفقة محتملة مع طالبان، من شأنها أن تسمح بسحب القوات وفقا للظروف، لقد حققنا تقدما ممتازا.

وتابع المبعوث الأمريكي، "سيستمر فريقي وممثلو طالبان في مناقشة التفاصيل الفنية، بالإضافة إلى الخطوات والآليات اللازمة للتنفيذ الناجح لاتفاق الأجزاء الأربعة الذي نعمل عليه منذ تعييني؛ الاتفاق على هذه التفاصيل ضروري".

SputnikNews

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