تحول إيجابي لشركات الأسمنت السعودية بالربع الثاني..يقفز بأرباح الستة أشهر

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهدت نتائج شركات الأسمنت المدرجة بسوق الأسهم السعودية، تحولا إيجابيا خلال الربع الثاني من 2019، مقابل صافي خسائر للربع المماثل من 2018، لستجل الشركات قفزة بأرباح النصف الأول.

وكشفت إحصائية لـ "مباشر" تستند إلى إفصاحات الشركات، تحقيق صافي أرباح بلغ 479.57 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر صافية بلغت 47.23 مليون ريال بالربع نفسه من العام الماضي.

وعزت غالبية الشركات تحسن نتائجها المالية خلال الربع الثاني من 2019، إلى زيادة المبيعات وارتفاع أسعار البيع، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت جميع الشركات صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الحالي، باستثناء شركتي أسمنت حائل وأسمنت نجران، ولكن خسائر الشركتين تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بخسائر الفترة المقارنة.

وتصدرت أسمنت السعودية قائمة الشركات الرابحة، بالربع الثاني، بعد ارتفاع أرباح الشركة نحو 59 بالمائة إلى 92.3 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع المبيعات، وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وكانت ثاني أعلى الأرباح لشركة أسمنت الجنوب، والتي أعلنت عن قفزة بالأرباح بلغت نسبتها 152.78 بالمائة لتصل إلى 91 مليون ريال.

وعزت أسمنت الجنوب نمو صافي الأرباح إلى زيادة إيرادات المبيعات، والكميات المباعة، إلى جانب انخفاض الأعباء التمويلية.

النصف الأول

وعلى مستوى النصف الأول من 2019، قفزت أرباح شركات الأسمنت إلى 1.1 مليار ريال، مقابل 351.67 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بارتفاع نسبته 220.46 بالمائة.

وسجلت جميع الشركات صافي أرباح بالنصف الأول، بصدارة أسمنت السعودية، التي احتفظت بالمركز الأول بالنصف الأول كذلك.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 224.8 مليون ريال، مقابل 200.3 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بنمو 12.23 بالمائة.

وظلت أسمنت الجنوب بالمركز الثاني كذلك، على مستوى النصف الأول، بأرباح صافية بلغت نحو211 مليون ريال بالأشهر الستة الأولى من 2019، بارتفاع بلغ نحو 53 بالمائة.

وكانت أقل الأرباح بالنصف الأول، لشركة أسمنت الجوف، التي أعلنت عن صافي ربح بلغ نحو 1.6 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 9.6 مليون ريال للنصف الأول من 2018.

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