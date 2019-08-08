أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة -
رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إعلام: هاكرز إيرانيون اخترقوا مؤسسات حكومية حساسة في البحرين

Google+ Print

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، بأن قراصنة إلكترونيين يعتقد أنهم إيرانيون تمكنوا خلال الشهر الماضي من اختراق حواسيب مؤسسات حكومية ومرافق بنى تحتية حساسة في البحرين.

© REUTERS / Rupak De Chowdhuri

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه في ظل التوتر بين إيران ودول غربية من ناحية، وبين إيران ودول خليجية من ناحية أخرى، فإن قراصنة إيرانيين نجحوا في اختراق مؤسسات وهيئات حكومية بحرينية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين تأكيدهم أن وتيرة الهجوم الإلكتروني الأخير كانت أرفع مستوى من الأنشطة السيبرانية الإيرانية العادية في المنطقة، ما يثير المخاوف من تكثيف طهران مساعيها في هذا المجال على خلفية تصعيد التوتر الإقليمي، استعدادا لشن هجوم سيبراني واسع النطاق على الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن الهاكرز ـ الذي يفترض أنهم إيرانيون ـ اخترقوا يوم الاثنين الماضي الأنظمة الإلكترونية التابعة لجهاز الأمن الوطني البحريني ووزارة الداخلية، ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات البحرينية سبق أن رصدت، في 25 يوليو/تموز الماضي، اختراق حواسيب هيئة الكهرباء والماء، حيث أحكم الهاكرز السيطرة على بعض المنظومات الإلكترونية، وأطفئوا بعضها.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة

رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان

رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني

اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن

اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن