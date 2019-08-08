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بطريقته الخاصة... جندي سوري يوجه رسالة "الوفاء 2" للأسد وروسيا (فيديو)

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تمكن العسكري السوري، المثنى أحمد كوسا، من قطع رحلة مشيا على الأقدام من دمشق إلى قاعدة حميميم في ريف جبلة، التي تستخدمها القوات الجوية الروسية لدعم عمليات الجيش السوري في حربه على الإرهاب.

وبحسب صفحة " أخبار جبلة الأولى"، وصل المقاتل في الجيش السوري اليوم إلى مطار حميميم في رحلة استمرت ثمانية أيام من ساحة الأمويين في دمشق تحت شعار رسالة "الوفاء 2" كعربون "محبة ووفاء للسيد الرئيس بشار الأسد وتقديرا للصديقة جيشا وقيادة وشعبا".

والتقى الجندي السوري مع مسؤولين في القاعدة العسكرية في حميميم ووضع باقة ورود على النصب التذكاري للجندي المجهول داخل القاعدة.

© Sputnik .

جندي سوري يوجه رسالة "الوفاء 2" للأسد وروسيا

قال الإعلامي عدنان عثمان، الذي تابع رحلة المقاتل السوري إعلاميا  لوكالة "سبوتنيك"، إن هذه الرحلة تأتي تعبيرا عن "محبة الشعب السوري للصديقة روسيا جيشا وشعبا لما تقدمه في مجال مكافحة الإرهاب عبر تعزيز فرض القوة لصالح الجيش العربي السوري على بقاع الوطن الغالي".

SputnikNews

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