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الإمارات تغلق القضية المرفوعة ضد قطر في منظمة التجارة العالمية

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الإمارات تغلق القضية المرفوعة ضد قطر في منظمة التجارة العالمية الإمارات تغلق القضية المرفوعة ضد قطر في منظمة التجارة العالمية

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد "أغلقت الإمارات العربية المتحدة رسميا القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر والمتعلقة بالانتهاكات التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها، عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد سحب قطر إجراءاتها التمييزية التي كانت سببا لنشوء الخلاف بينها وبين الإمارات".

وقال المتحدث باسم بعثة الإمارات في جنيف "إن سحب قطر لقرارتها التمييزية ضد المنتجات الإماراتية حقق المطلوب من الشكوى الإماراتية، وإن دولة الامارات تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال قامت قطر بانتهاك التزاماتها وتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية مجددا، معربا عن شكر الإمارات لمنظمة التجارة العالمية على الجهد الذي بذلته لمحاولة حل النزاع القائم، ولحرصها على احترام أعضائها لتعهداتهم.

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى القرار القطري الذي أصدرته في مايو ويونيو 2018، بحظر توزيع وبيع جميع السلع الإماراتية بشكل أساسي في السوق القطرية، بما في ذلك سلع الصحة العام فيما يعد مخالفة صريحة لالتزامات قطر ضمن منظمة التجارة العالية".

وكانت الإمارات قامت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم ضد قطر، سعيا منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، فيما سحبت قطر إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، في مارس/ آذار الماضي.

يتبع..

SputnikNews

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