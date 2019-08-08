قائمة الدول التي لا يدخلها الأردني بدون فيزا

جى بي سي نيوز :- قالت مصادر ان ‏قائمة الدول التي يدخلها الاردني بدون فيزا 2019 تتضمن 62 دولة يمكن للمواطنين الأردنيين السفر إليها بدون تأشيرة أو الحصول على التأشيرة عند الوصول، أو من خلال تأشيرة الكترونية يمكن استخراجها قبل السفر، أو الحصول عليها عند الوصول إلى مطار تلك الدولة حسب شروط الدخول.

وتاليا قائمة الدول التي يدخلها الاردني بدون فيزا 2019

√ ‏أذربيجان عن طريق تأشيرة سفر إلكترونية

√ بربادوس بدون تأشيرة للأردنيين لمدة 90 يوما

√ أرمينيا تمنح الأردنيين ‏تأشيرة ‏إلكترونية عند الوصول ‏مدتها 120 يوما

√ ‏كمبوديا فيزا ‏إلكترونية عند الوصول مدتها 30 يوما

√ بوليفيا ‏عن طريق التأشيرة الإلكترونية عند الوصول لمدة 90 يوما

√ ‏الرأس الأخضر تمنح الأردنيين الفيزا عند الوصول إليها

√ جزر القمر تعطي الأردني التأشيرة عند الوصول لمدة 45 يوما

√ ‏ساحل العاج عن طريق ‏بطاقة تسجيل ‏سياحي قبل الوصول

√ ‏جيبوتي عن طريق تأشيرة إلكترونية

‏√ دومينيكا بدون تأشيرة للأردنيين حتى 21 يوما

√ مصر بدون تأشيرة للأردني‏ لمدة 90 يوما

√ ‏الإكوادور بدون فيزا حتى 90 يوما

√ أثيوبيا عن طريق تأشيرة سفر إلكترونية

√ الغابون من خلال فيزا السفر الإلكترونية

√ ‏جورجيا بدون فيزا للأردنيين على مدار العام

√ غينيا بيساو تمنح الأردني ‏فيزةا إلكترونية عند الوصول لمدة 90 يوما

√ هاييي بدون فيزا للأردني حتى 90 يوما

√ منطقة ‏‏هونج كونج بدون فيزا للأردنيين حتى 30 يوما

√ ‏الهند عن طريق تأشيرة إلكترونية

√ ‏أندونيسيا بدون فيزا للأردنيين حتى 30 يوما

√ ‏كينيا عن طريق التأشيرة الإلكترونية لمدة 90 يوما

√ كوسوفو ‏من الدول التي يدخلها الاردني بدون فيزا حتى 90 يوما

√ ‏لبنان بدون تأشيرة 180 يوما

√ ليسوتو من خلال تأشيرة الإلكترونية لمدة 14 يوما

√ ‏ليبيا بدون فيزا لمدة 30 يوما

√ ‏ماكاو ‏تمنح تأشيرة للأردني عند الوصول لمدة 30 يوما

√ مدغشقر تأشيرة ‏إلكترونية عند الوصول ‏مدتها 90 يوما

√ مالاوي تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوما

√ ‏ماليزيا تسمح لحامل الجواز الأردني بدخول والبقاء حتى 90 يوما

√ جزر المالديف من الدول المسموح دخولها بالجواز الاردني 2019 ‏حتى 30 يوما

√ ‏موريتانيا تمنح التأشيرة لحظة الوصول

√ ‏موريشيوس فيزا لحظة الوصول مدتها 60 يوما