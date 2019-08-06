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بالصور... المملكة تفتتح ثاني دار للسينما في جدة بإدارة واسم سعوديَّيْن

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بالصور... المملكة تفتتح ثاني دار للسينما في جدة بإدارة واسم سعوديَّيْن بالصور... المملكة تفتتح ثاني دار للسينما في جدة بإدارة واسم سعوديَّيْن

 وقال عقب افتتاحه لـ"موفي سينما" في مول العرب "أنا سعيد جدًّا بوجودي في هذا الموقع الذي يملك 15 شاشة باسم سعودي، وبإدارة سعودية.. إنجازهم مبهر"؛ بحسب الموقع الإلكتروني "سبق".

وتفصيلاً، عبّر الشبانة عن تمنياته بافتتاحات مشابهة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قادمة بإحدى مناطق ، وأكد أن هناك علاقة وثيقة بين جودة الحياة والبرامج التي تُنفذ على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد مالك المشروع سلطان الحكير، أن مشروع السينما يتكون من 15 صالة، تتسع لـ 1950 كرسيًّا، وهناك 3 صالات (vip)، بها الخدمات كافة، وبها سينما كبيرة، يشاهدها 450 شخصًا.

وأشار الحكير إلى أنه بنهاية عام 2020 سيكون لديهم 250 صالة في 6 مدن بالسعودية، وهي (الرياض وجدة والأحساء والدمام والظهران والطائف).

وكان الشبانة قد افتتح، مساء اليوم الثلاثاء، أول شركة سعودية تدير سينما، يعمل بها 157 سعوديًّا من الشباب والشابات، بمجمع العرب مول بمحافظة جدة.

SputnikNews

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