السعودية تشهد أول حالة ولادة في حج هذا العام

أعلنت وزارة الصحة عن حالة الولادة التي تمت بمستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وذكرت الوكالة أن الحاجة الأفغانية البالغة من العمر 33 عاما، أنجبت طفلا أطلقت عليه اسم "محمد"، ويعد هذا الصغير هو أول مواليد الحج لهذا العام 1440 هـ.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إن "المستشفى يسعى جاهدا لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة".

وشكرت الحاجة الأفغانية وزارة الصحة، ومستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة، على العناية والخدمات الفائقة التي قدمت لها.