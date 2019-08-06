بالفيديو... باسيل: لسنا مع العودة القسرية للاجئين السوريين

وأوضح باسيل في حوار لقناة "يورو نيوز"، مساء أمس الاثنين، أن لبنان ليس مع العودة القسرية للاجئين السوريين، وإنما مع عودة آمنة وكريمة، موضحا أن المجتمع الدولي في الوقت الحالي لا يشجع على عودة السوريين لوطنهم، وبأن بلاده تطالب هذا المجتمع بأن يسمح لهؤلاء اللاجئين بالرجوع إلى سوريا.

وعن التوتر في مياه الخليج، استبعد الوزير اللبناني نشوب حرب إقليمية، مشددا على أنه لا قدرة لإيران ولا لدول الخليج وأمريكا وأوروبا على تحمل كلفة الحرب إن حدثت.

وحول التجاذبات الإقليمية، قال باسيل:

إن لبنان ليس طرفا في أي صراع إيراني خليجي، فهو على العكس يساعد في حل الأزمات ولا يسببها.

وعن التسريبات حول الحديث ومدى صحته ودقته عن استقالة وشيكة لرئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قال باسيل:

لقد أقمْنا حكم الأقوياء في لبنان، والحريري هو أكثر من يمثل السنّة، ونسعى للحفاظ عليه وتقويته.

وتوقع باسيل أنه لن يكتب لـ"صفقة القرن" النجاح إذا حملت مشروع التوطين وقال:

إن من يشترك فيها سيتحمل عواقب التوطين على المستوى الديموغرافي والأمني في الداخل والإقليم.