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شراكتنا معه كلفتنا شعبيا ودبلوماسيا... لبنان يرفض اعتبار "حزب الله" منظمة إرهابية

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شراكتنا معه كلفتنا شعبيا ودبلوماسيا... لبنان يرفض اعتبار "حزب الله" منظمة إرهابية شراكتنا معه كلفتنا شعبيا ودبلوماسيا... لبنان يرفض اعتبار "حزب الله" منظمة إرهابية

وأوضح باسيل في حوار لقناة "يورو نيوز"، مساء أمس الاثنين، أنه لا يمكن المقارنة بين "حزب الله" والتنظيمات الأخرى التي دخلت حلبة الصراع في سوريا. وأضاف وزير الخارجية اللبناني، قائلا: 

إن الدفاع عن الأرض مختلف عما تفعله "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش".

في وقت اعترف فيه جبران باسيل بأن العقوبات الأمريكية على "حزب الله" تؤذي لبنان، وبأن حكومته تعمل على إزالتها.

ورأى الوزير باسيل إن جهود لبنان في مكافحة الإرهاب لا تصب في مصلحة البلاد وحدها، بل تتعداها إلى القارة الأوروبية أيضا. فلا مصلحة في جعل لبنان بؤرة جديدة للإرهاب ينطلق منها لأوروبا ولباقي أنحاء العالم، كما قال.

ولم يخف الوزير اللبناني أن تحالف "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه، مع "حزب الله" كان مكلفا. وقال زعيم التيار في هذا الصدد:

 إن شراكتنا مع "حزب الله" كلفتنا شعبيا ودبلوماسيا، لكننا غنمنا استقرار ووحدة لبنان، لأن "حزب الله" جزء من شعب، وليس مجموعة مسلحة.

وأضاف باسيل أن هذه الشراكة ليست حكرا على التيار الوطني الحر. فالكل في لبنان شريك لـ"حزب الله"، بدليل حكومة الوحدة الوطنية ولا خيار آخر أمامنا إلا الحرب الأهلية، حسب تعبيره.

SputnikNews

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