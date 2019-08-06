أخبار عاجلة

"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
مساء dmc - لقاء خاص مع د. محمد القرش معاون وزير الزراعة و المتحدث باسم الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الصفدي يلتقي رئيس الحكومة العراقية ووزير خارجية مصر

Google+ Print
الصفدي يلتقي رئيس الحكومة العراقية ووزير خارجية مصر الصفدي يلتقي رئيس الحكومة العراقية ووزير خارجية مصر

إلتقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد وزيري خارجيتي سامح شكري والأردن أيمن الصفدي اللذين يزوران العراق حاليا.

ووصف عبد المهدي بحسب بيان صحفي حكومي ما تحقق في لقاء القمة الثلاثي الذي عقد في القاهرة في مارس الماضي بأنه يشكل نجاحا للدول العربية وشعوبها، داعيا إلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث والبدء بخطوات عملية، بالأخص في قطاع الإسكان.

وبحث وزراء خارجية العراق والأردن ومصر، في لقاء ثلاثي عقد ببغداد، عددا من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ملف مكافحة الإرهاب، ودعم العراق في مرحلة ما بعد "داعش".

وتناول اللقاء الثلاثي عددا من الملفات على رأسها ملف مكافحة الإرهاب وما بعد القضاء على تنظيم "داعش"، ومساندة العراق في ملفي إعادة الإعمار في المناطق المحررة واللاجئين.

من جانبهما أكد وزيرا خارجية مصر والأردن سعي بلديهما لتعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، وشددا على أهمية إيجاد بيئة استثمارية مستقرة ومنتجة تخدم مصالح الجميع وتسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة

الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة

مساء dmc - منتخب مصر يكتسح تايوان (الصين تايبيه) في كأس العالم لكرة اليد للناشئيين

مساء dmc - منتخب مصر يكتسح تايوان (الصين تايبيه) في كأس العالم لكرة اليد للناشئيين

مساء dmc - قناة الجزيرة تغطي علي انتهاكات النظام القطري بالهجوم علي مصر

مساء dmc - قناة الجزيرة تغطي علي انتهاكات النظام القطري بالهجوم علي مصر

مساء dmc - الجزيرة تجند أحد إعلاميها للهجوم علي مصر لإلهاء الشعب القطري عن انتهاكات العمالة في مصر

مساء dmc - الجزيرة تجند أحد إعلاميها للهجوم علي مصر لإلهاء الشعب القطري عن انتهاكات العمالة في مصر