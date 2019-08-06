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الرئاسة الإيرانية تتحدث عن حسن نصر الله و"ثروة لبنان"

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الرئاسة الإيرانية تتحدث عن حسن نصر الله و"ثروة لبنان" الرئاسة الإيرانية تتحدث عن حسن نصر الله و"ثروة لبنان"

والتقى جهانغيري وزیر الصحة العامة اللبناني، جمیل جبق الذي یزور طهران حالیا، وأكد على استعداد إيران لتوسیع التعاون بین طهران وبیروت في کافة المجالات لاسیما الصحة والعلاج، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".

وقال جهانغیري:

"حزب الله اللبناني والسید حسن نصرالله ثروة کبیرة للحكومة اللبنانية والعالم الإسلامي.. نحن نعتز بالسید حسن نصرالله وحزب الله اللبناني".

وأشار جهانغيري إلى أن إيران حققت الإکتفاء الذاتي في مجال إنتاج الأدویة والمعدات الطبیة "التي تحظ بجودة وأسعار معقولة".

وتابع: "مستعدون لفسح المجال لتطویر التعاون بین البلدین في مجال التعلیم الطبي والصحي والعلاج".

ومن جهته قال وزير الصحة اللبناني إن "إيران في قلب الشعب اللبناني وأن لبنان في الخط الأمامي للدفاع عن إيران".

وشكر الوزير اللبناني إيران علی الدعم الذي تقدمه لبلاده، وقال "الأمن الذي یعیش فيه لبنان الیوم رهن بالدعم الإيراني ونحن لن ننسی الخدمات المقدمة من هذا البلد".

SputnikNews

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