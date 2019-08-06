اجازات 2019 - مواعيد الاجازات والعطلات الرسمية في مصر اجازات الموظفين والمدارس - اجازة شم النسيم

عام ميلادي جديد مليء بالإجازات والعطلات الرسمية في مصر، وهو عام 2019 فتتعدد الأعياد والاحتفالات في مصر والتي ينتج عنها اعتبارها يوم إجازة رسمية تعطل خلالها المصالح والإدارات الحكومية والخاصة عن العمل وتعتبر عطلة رسمية في المدارس والجامعات أيضاً، فمن الإجازات الرسمية ماهو ذو طابع ديني كالعيدين الأضحى والفطر وعيد الميلاد والقيامة ومنها طابع سياسي للاحتفال بمناسبة وطنية أو ذكرى الثورة وعيد النصر والاستقلال والتحرير وغيرها، ويكون من أبرز مظاهر الاحتفال بهذه المناسبات إعطاء العاملين في الدولة إجازة للترويح عن النفس والعودة للعمل بجد ونشاط.

وقد أعلن مجلس الوزراء المصري عن وجود 12 يوم أجازة رسمية خلال العام الجديد 2019، بخلاف يومي الجمعة والسبت، – وننشرها في موقعنا دليل مصر – والتي تبدأ أولها بعيد الميلاد المجيد كأول يوم إجازة رسمية في السابع من يناير، وتنتهي بعيد المولد النبوي الشريف كآخر أيام الإجازات الرسمية للعام الميلادي 2019 في شهر نوفمبر.

والإجازات الرسمية التي نذكرها في هذا الصدد هي بخلاف يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع اللذان يعدان أيام عطلة في الكثير من القطاعات التي تعتبر يوم السبت عطلة رسمية، ويتقاضى العامل أجره كاملاً خلالها دون نقصان، كذلك قد تنشأ مناسبة ما يُصدر نتيجة لها مجلس الوزراء قراراً بالإجازة الرسمية كما حدث العام الماضي خلال إجازتي 25 يناير والسادس من أكتوبر اللذين تصادفا خلال العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت فتقرر اعتبار يوم الأحد التالي إجازة رسمية بدلاً من يوم العطلة

كروت ورسائل تهنئة للعام الميلادي الجديد 2019 من هنا.

وهناك بعض الاحتفالات التي لا تعتبرها الدولة إجازة رسمية سواء كانت احتفالات دينية أو سياسية كعيد رأس السنة الميلادية وعيد الأم وغيرها، فتُلزم العمل في هذه الأيام دون اعتبارها إجازة رسمية، الجدول التالي يبرز بوضوح الإجازات الرسمية خلال العام الجديد 2019، والتي يصل عددها إلى قرابة الخمس عشر يوماً.

وفيما يخص إجازات المدارس والجامعات، فوفقاً للخريطة الزمنية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الابتدائية والإعدادية والثانوية بدءاً من يوم 30 ديسمبر 2018، وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول يوم 20 يناير 2019 حتى 3 فبراير 2019، وتبدأ امتحانات النصف الثاني من الدراسة في آخر أسبوع من شهر مايو، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 2 يونيو، وامتحانات الدبلومات الفنية يوم 19 مايو.

الإجازة الرسمية الثانية في العام الميلادي الجديد 2019 ستكون يوم الجمعة 25 يناير للإحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير، على أن يصدر وفقاً للمتوقع قرار من مجلس الوزراء لإعتبار يوم الخميس السابق 24 يناير إجازة بدلاً من يوم الجمعة والذي هو يوم عطلة رسمية بالفعل.



بالفعل أصدر مجلس الوزراء المصري، قراراً بإعتبار يوم الخميس 24 يناير إجازة رسمية بدلاً من يوم الجمعة 25 يناير، للإحنفال بعيد الشرطة والثورة.

– الإجازة القادمة ستكون يوم الخميس 25 أبريل 2019، للإحتفال بعيد تحرير سيناء، وهي إجازة رسمية في مصر تعطل فيها جميع المصالح الحكومية والخاصة، وتكون بأجر كامل.

العطلات والأجازات الرسمية في مصر 2019

اليوم التاريخ الأجازة الأثنين 7/1/2019 عيد الميلاد المجيد الجمعة 25/1/2019 عيد الثورة والشرطة – تم استبداله بيوم الخميس 24/1 الخميس 25/4/2019 عيد تحرير سيناء الأثنين 29/4/2019 شم النسيم الأربعاء 1/5/2019 عيد العمال السبت والأحد والأثنين 1 و2 و3 يونيو اجازة عيد الفطر المبارك الأحد 30/6/2019 أجازة ثورة 30 يونيو الثلاثاء 23/7/2019 أجازة ثورة 23 يوليو الأربعاء 7/8/2019 أجازة يوم وقفة عرفات الخميس 8/8/2019 إجازة عيد الأضحى لمدة 4 أيام 8 و9 و10و11 أغسطس الخميس 29/8/2019 إجازة رأس السنة الهجرية الأحد 6/10/2019 إجازة السادس من أكتوبر عيد النصر السبت 9/11/2019 المولد النبوي الشريف

اجازات شهر يناير 2019

أجازة عيد الميلاد المجيد – الذي يوافق يوم الأثنين 7 يناير 2019.

أجازة عيد الشرطة وثورة يناير – الذي يوافق يوم الجمعة 25 يناير 2019.

اجازة نصف العام الدراسي 2019

ينتهي الفصل الدراسي الأول في الـ 20 من يناير 2019.

تستمر أجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 4 فبراير 2019.

الاجازات الرسمية لشهر فبراير 2019



لا توجد عطلات رسمية في فبراير بخلاف يومي الجمعة والسبت.

الاجازات الرسمية لشهر مارس 2019



لا توجد عطلات رسمية في شهر مارس 2019 بخلاف يومي الجمعة والسبت.

الاجازات الرسمية لشهر أبريل 2019

الاجازات الرسمية لشهر مايو 2019



أجازة عيد العمال – التي توافق يوم الأربعاء 1 مايو 2019.

الاجازات الرسمية لشهر يونيو 2019



يبدأ شهر رمضان المبارك في يوم الأحد الـخامس من مايو 2019 . (بداية رمضان ليست أجازة رسمية).

في يوم الأحد الـخامس من مايو 2019 . (بداية رمضان ليست أجازة رسمية). أجازة عيد الفطر المبارك لمدة 3 أيام – تبدأ من السبت 1 يونيو وحتى الأثنين 3 من نفس الشهر.

لمدة 3 أيام – تبدأ من السبت 1 يونيو وحتى الأثنين 3 من نفس الشهر. أجازة ثورة 30 يونيو – توافق يوم الأحد 30 يونيو 2019.

الاجازات الرسمية لشهر يوليو 2019



أجازة ثورة 23 يوليو – توافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2019.

الاجازات الرسمية لشهر أغسطس 2019



7 أغسطس 2019 أجازة رسمية بمناسبة يوم وقفة عرفات – يوافق يوم الأربعاء.

اجازة عيد الأضحى المبارك لمدة أربعة أيام، من يوم الخميس 8 أغسطس 2019 حتى الأحد 11 أغسطس.

المبارك لمدة أربعة أيام، من يوم الخميس 8 أغسطس 2019 حتى الأحد 11 أغسطس. الخميس 29 أغسطس إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1441 هـ.

الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2019

لا توجد إجازات رسمية في شهر سبتمبر هذا العام بخلاف يومي الجمعة والسبت.

الاجازات الرسمية لشهر أكتوبر 2019

الأحد 6 من شهر أكتوبر هي اجازة رسمية بمناسبة الإحتفال بعيد القوات المسلحة وعيد النصر والذي تم في السادس من أكتوبر من عام 1973، عندما استطاعت قواتنا المسلحة عبور خط بارليف المنيع واستعادة سيناء الغالية من يد العدو الصيهوني.

الاجازات الرسمية لشهر نوفمبر 2019

الاجازات الرسمية لشهر ديسمبر 2019

لا توجد إجازات رسمية في شهر ديسمبر 2019 بخلاف يومي الجمعة والسبت.

الأجازات الغير رسمية لعام 2019 (أجازات لا تعطل فيها المصالح الحكومية والخاصة)

19 مارس عيد تحرير طابا. (الثلاثاء 19/3/2019).

21 مارس عيد الأم. (الخميس 21/3/2019).

18 يونيه عيد الجلاء. (الثلاثاء 18/6/2017).

النصف الثاني من أغسطس عيد وفاء النيل. (الخميس 15/8/2018).

23 ديسمبر عيد النصر. (الأثنين 23/9/2018).

يبدأ العام الميلادي الجديد 2019 يوم الثلاثاء 1 يناير، و 2019 ليست سنة كبيسة أي تستمر لمدة 365 يوم فقط، لأن شهر فبراير 2019 يتكون من 28 يوم فقط، ومن المعروف أن شهر فبراير يأتي 29 يوم كل 4 سنوات، وهي سنة فردية بإعتبار أن رقم 9 من الأعداد الزوجية.. وكل عام وأنتم بخير.