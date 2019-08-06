وكالة: الجيش الوطني الليبي يقصف الكلية الجوية في مصراتة

ومصراتة مدينة ساحلية تقع إلى الغرب من العاصمة طرابلس وتعتبر القاعدة الرئيسية للقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا.

وقال أحد سكان مصراتة إن دوي انفجارات قوية سمع في أرجاء المدينة.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن الجيش الوطني استهداف مواقع تابعة للمعارضة التشادية في مدينة مرزق جنوب ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "القوات الجوية الليبية نفذت حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم 5 ضربات جوية على تمركزات للمرتزقة التشادية المعتدية على أهالي مدينة مرزق"، مشيرا إلى أن "ضربات سلاح الجو الليبي كانت دقيقة ومباشرة".

وقال مسؤول محلي يوم الاثنين إن ضربة جوية بطائرة مسيرة نفذتها قوات الجيش الوطني الليبي على بلدة مرزق بجنوب البلاد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا.