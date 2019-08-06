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"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود بقصف شمال حجة

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"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود بقصف شمال حجة "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود بقصف شمال حجة

القاهرة - سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر مركزها الإعلامي على "تويتر"، إن مدفعية الجماعة قصفت تجمعات للجيش شرق جبل النار وتعزيزات عسكرية له شمال شرقي مثلث عاهم في مديرية حرض شمال غربي حجة.

وأكدت أن القصف أوقع قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش.

وأشارت إلى شن مقاتلي الجماعة قصفا صاروخيا ومدفعيا على تجمعات أخرى للجيش شمال قرية الطينة وغرب مديرية حيران شمال غربي حجة.

في السياق، أفاد إعلام "أنصار الله" بقنص 4 جنود في تبة سياف والرمضة بمديرية حرض.

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مدعوما بالتحالف الذي تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.

SputnikNews

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