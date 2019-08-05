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صحيفة: آليات عسكرية سعودية تتحرك نحو العاصمة اليمنية المؤقتة

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وأضاف المصدر الذي تحدث لصحيفة "عدن الغد" الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أن الآليات العسكرية دخلت إلى الأراضي اليمنية عبر منفذ الوديعة الحدودي.

© AFP 2019 / Mohammed Huwais

وقال المصدر بحسب الصحيفة إن الآليات العسكرية وصلت إلى مدينة عتق في طريقها إلى عدن، وأن هذه هي الدفعة الثانية من تجهيزات عسكرية سعودية كانت قد وصلت عدن قبل عشرة أيام .

وبحسب مصادر عسكرية فإن هذه التجهيزات تأتي تعزيزا لقوات سعودية في عدن يتوقع أن يتزايد عددها خلال الفترة المقبلة.

وتقود ، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل أراضي المملكة.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

ووفقا لمصادر الأمم المتحدة، فإن نحو 22 مليون شخص، يمثلون 75% من سكان اليمن، أصبحوا بحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية.

SputnikNews

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