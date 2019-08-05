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مصر... تغير مفاجئ في لون السماء يثير الدهشة والقلق بين المواطنين

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مصر... تغير مفاجئ في لون السماء يثير الدهشة والقلق بين المواطنين مصر... تغير مفاجئ في لون السماء يثير الدهشة والقلق بين المواطنين

وبدH لون السماء بعد غروب الشمس ودخول الليل مائلا إلى اللون الأصفر في بعض المناطق، والاحمر في مناطق أخرى.

وغالبا ما تتسبب العواصف الترابية القادمة من الصحراء في اصفرار الجو، غير أنه لم يلاحظ زيادة نسبة الأتربة.

واستبعد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون للأرصاد علاقة بالظاهرة، مؤكدا في اتصال مع سبوتنيك أن الأمر قد يكون له علاقة بالفلك.

وأعرب بعض مستخدمي وسائل التواصل عن مخاوفهم من تلك الظاهرة، متسائلين عما إذا كان ينذر بالخطر.

كما ذكر بعض سكان الضفة الغربية في فلسطين أنهم شاهدوا ذلك.

وكانت سماء شهدت تلك الظاهرة قبل ساعات، إذ كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة في السعودية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن بعض مناطق المملكة والدول المجاورة شهدت خلال الساعات الماضية شروقًا وغروبًا غريبين للشمس.

ويتزامن ذلك مع حدوث اندلاع للنيران في الدائرة القطبية الشمالية، وفق صحيفة "سبق" السعودية.

وكانت تقارير قد ذكرت أن النيران اشتعلت في أكثر من مليوني هيكتار في سيبيريا، لتصبح أحد أسوأ حرائق الشمال منذ عشرة آلاف عام، ما يرجح أنه السبب بتوهج شديد السطوع في السماء.

وسجلت هذه الظاهرة سابقًا في عام 1991 مع غروب الشمس إبان ثوران جبل ”بيناتوبو“ في الفلبين.

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