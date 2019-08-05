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تفاصيل جديدة بجريمة الساطور التي ارتكبها أردني في ألمانيا

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تفاصيل جديدة بجريمة الساطور التي ارتكبها أردني في ألمانيا تفاصيل جديدة بجريمة الساطور التي ارتكبها أردني في ألمانيا

جي بي سي نيوز:- كشفت النيابة العامة في ألمانيا، أن جريمة الأردني الذي نفذ جريمة قتل بسيف ساموراي "الساطور" بشتوتغارت الأربعاء الماضي، وكان يسكن مع المجني عليه في نفس المبنى.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن المعتدي سمع وهو يردد عبارة "لماذا فعلت هذا؟" عدة مرات أثناء توجيهه الطعنات للضحية.

ونشرت الصحيفة لجريمة القتل، حيث أقدم الجاني على طعن المغدور عدة طعنات اودت بحياته.

فما قال موقع "دويتشه فيله" إن معلومات جديدة تفيد بأن المشتبه به مواطن أردني (30 سنة)، بعد أن جرى الحديث سابقا أن منفذ الجريمة سوري الجنسية ويملك إقامة سليمة في ألمانيا منذ 2015، وأن عمره 28 عاما.

 

جي بي سي نيوز

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