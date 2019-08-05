أخبار عاجلة

8 الصبح - كاميرا 8 الصبح في منزل صاحبة أشهر صورة من الحادث الإرهابي بمعهد الأورام -
8 الصبح - اليوم .. الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعي بمقرها في العلمين الجديدة -
8 الصبح - حملات مكثفة لـ"الزراعة".. ضبط 17 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي -
مساء dmc - مروة عيد : أستاذ خالد جلال بيعاملنا كعائلة واحدة و هو أب لينا كلنا -
إنستاجرام تسمح بتتبع ملايين المواقع الفعلية للمستخدمين -
القراصنة الصينيون يخلطون بين سلطة الدولة والجريمة -
الشرطة البريطانية تحدد المجرمين عبر تطبيق هاتف ذكي -
مايكروسوفت تتيح لموظفيها الاستماع إلى مكالمات سكايب -
ارتفاع الصادرات الصينية لأعلى مستوى منذ مارس -
الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

قطر تصدر بيانا بشأن الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام في مصر

Google+ Print

أعربت قطر في البيان المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية "عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار"، مجددة "موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

© REUTERS / POOL

وعبرت قطر عن "تعازيها قطر لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

وتفرض والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر منذ يونيو/حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصا.

واتهمت الوزارة في بيان "حركة حسم" التي تقول السلطات إنها ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

وأعرب الرئيس عبد الفتاح في صفحتيه على فيسبوك وتويتر عن تعازيه للشعب المصري "ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان". وقال إن بلاده عازمة على "مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره".

وأُصيب 47 شخصا في الانفجار الذي وقع خارج المعهد القومي للأورام في وسط القاهرة.

رجال شرطة أمام معهد الأورام

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وقال بيان الداخلية "جار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وقالت وزارتا الداخلية والصحة إن عدد القتلى ارتفع إلى 20 قتيلا كما بلغ عدد المصابين 47.

وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن الانفجار نجم عن تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه في شارع كورنيش النيل الذي يطل عليه المعهد القومي للأورام مع ثلاث سيارات أخرى.

وأظهرت مقاطع مصورة بعد الحادث أضرارا كبيرة في واجهة المعهد القومي للأورام مع تهدم المدخل وتناثر الركام في الطابق الأرضي. كما تناثرت أمتعة الضحايا فوق الأنقاض.

وذكرت وزارة الصحة أن الحادث أدى إلى اندلاع نيران أجبرت المسؤولين على إخلاء جزئي للمعهد القومي للأورام.

انفجار في معهد الأورام بالمنيل

MOHAMED HEMAIDA

وقبل صدور بيان وزارة الداخلية قالت شاهدة اسمها الأول سلوى إن الجثث انصهرت معا من شدة الانفجار الذي قالت إن من الصعب تصور أنه ناتج عن تصادم سيارات.

وقالت الشاهدة التي تقيم في المنطقة لتلفزيون رويترز "صوت رزعة (خبطة) قنبلة شديدة. هي أكيد العربية دي كان فيها حاجة متلغمة أكيد... مش عربيتين اتخبطوا في بعض أبدا".

وقال شاهد آخر رفض الإفصاح عن اسمه إن قائد السيارة جرى بعيدا قبل الانفجار.

وفي وقت لاحق من النهار، مشط محققون الموقع وسط وجود مكثف للشرطة. وقالت مصادر لرويترز إن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق يحقق في الواقعة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc"

مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc"

8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 8-8-2019

8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 8-8-2019

مساء dmc - خالد جلال : لا أفخر فقط بماضي مصر بل أفخر بمستقبلها

مساء dmc - خالد جلال : لا أفخر فقط بماضي مصر بل أفخر بمستقبلها

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019