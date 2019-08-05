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قرار من حاكم دبي بمناسبة عيد الأضحى

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وأمر حاكم دبي، بالعفـو عـن 430 سجينا في دبي ومن مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

© AP Photo / KAMRAN JEBREILI

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إن "العفو السامي يأتي في إطار حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منح المحكومين المشمولين بالعفو فرصة جديدة لمواصلة حياتهم مع أسرهم وذويهم، بما لذلك من آثار إيجابية مهمة على تلك الأسر ومعاونتها على مواصلة حياتها بأسلوب طبيعي يمكنها من لعب دورها المنتظر ضمن النسيج العام للمجتمع والذي لا تتواني إمارة دبي وقيادتها الرشيدة في توفير كافة المقومات اللازمة لتعزيز تلاحمه وترسيخ تماسكه وتدفعه دائما إلى الأمام،  وتشجيعا منه لهم على العودة إلى جادة الصواب والانخراط في المجتمع من جديد كأفراد نافعين لأنفسهم، وذلك تأكيدا على مبدأ التسامح الذي تعليه قيادتنا الرشيدة كقيمة أساسية من قيم مجتمعنا، في الوقت الذي تحتفي فيه دولتنا بعام التسامح في دلالة رمزية للأثر الإيجابي الكبير لإعلاء هذه القيمة النبيلة وترسيخ مكانتها".

وأضاف "الحميدان" أن النيابة العامة بدأت في التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ الأمر السامي، لتمكين المحكومين المشمولين بالعفو من قضاء أيام عيد الأضحى مع ذويهم وأصدقائهم لإدخال البهجة عليهم.

وأضاف أن المكرمة السامية تمثل فرصة امام المشمولين بالعفو لطي صفحة مضت في حياتهم بكل ما حملته من أخطاء، وفتح صفحة جديدة مع أسرهم وأحبائهم في إطار من الالتزام بأحكام القانون الذي يمثل السياج الحامي للمجتمع والضامن لأمن وسلامة أفراده، والحافظ لممتلكاتهم وحقوقهم، ليبقى مجتمع دولة الإمارات نموذجا للمجتمعات التي تعلي مبدأ سيادة القانون.

SputnikNews

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