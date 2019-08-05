شركة أبحاث: نتائج السعودي الفرنسي ضعيفة.. ومستهدف السهم 35 ريالاً

الرياض – مباشر: قالت الأهلي كابيتال إن أرباح البنك السعودي الفرنسي خلال الربع الثاني من العام الجاري كانت ضعيفة، وجاءت بأقل من المتوقع.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن التقديرات كانت تشير لتحقيق البنك صافي ربح بالربع الثاني من 2019 بقيمة 904 ملايين ريال بعد الضريبة أو 1.064 مليار ريال قبلها، علما بأن السعودي الفرنسي سجل أرباح فصلية قيمتها 804 ملايين ريال.

وأوصت الأهلي كابيتال، للسهم بتخفيض المراكز، متضمنا السعر المستهدف عند 35 ريالا.

ولفتت شركة الأبحاث، إلى أن إيرادات البنك التشغيلية التي سجلت ارتفاعا سنويا بالربع الثاني من العام الجاري بنحو 2.5 بالمائة، جاءت متماشية مع تقديراتها البالغة 1.702 مليار ريال، مقارنة بإيرادات محققة 1.706 مليار ريال.

وتراجعت أرباح البنك السعودي الفرنسي 4.4 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وهبطت الأرباح نحو 9 بالمائة بالنصف الأول.

وكشفت البيانات الأولية للبنك، تراجع صافي الربح إلى 804 ملايين ريال، مقابل 841 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع السهم بنسبة 3.35 بالمائة بتعاملات اليوم عند الساعة 12:25 بتوقيت السعودية؛ ليهبط لمستوى 37.55 ريالا.

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